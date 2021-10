«Abielu üks mõte on anda naisele turvalisus, et lapsed saavad üles kasvatatud»

«Vahel on olnud õnnelik ja vahel õnnetu. Kõike on olnud. Lõpuks on see otsustamise küsimus. Kindlasti on see kooselu pakkunud palju arenguvõimalusi ja ilma Aleksandrata poleks ma selles kohas, kus ma olen.» Hugo püüdis Oskarit emmata, kes puskles vastu. «Kindlasti on perekond lapsele parim võimalik arengukeskkond. Seda on teaduslikult uuritud ja kinnitatud. Aga nagu ütleb vene vanasõna: «Isegi õnnelik abielu on katsumus.»»

Perekoosolek

Õhtul peeti perekoosolekut, kuna Freia oli «Robloxis» jälle sada eurot kulutanud ja tagatipuks keeldunud kooli minemast, kurtes väsimust. Vaatamata kõigile kokkulepetele, keelamistele ja manitsustele, jätkas Freia «Robloxi» mängus riiete ja vidinate ostmist päris raha eest, olles kolme kuuga kulutanud 270 eurot pere raha. Vigur oli selles, et Family Linki kaudu pandud ostupiirang ei kehtinud enne seda allalaetud äppide kohta.

«Kuule, Freia, sa saad ju aru, kui sa midagi ostad. Ega see juhtu iseenesest,» alustas Hugo jõudumööda rahuliku häälega. Freia oli vait.

Aleksandra võttis teatepulga üle: «Ma tean küll, et see mäng on sulle väga oluline ja sul on suur tahtmine endale sealt värki osta. Aga niimoodi ei saa! Me jääme nõndamoodi lõpuks vaeseks.»

«Saab muidugi aru,» torkas Oskar vahele. «Kuna Indra ostab asju, siis Freia tahab lahe olla ja laristab ka.»

«Oskar, mul pole praegu sinu abi vaja. Ma räägin oma tütrega. Sina pole lapsevanem,» seletas Hugo kannatlikult. «Freia, sa pead aru saama, et mäng on mäng ja päris raha on päris raha. Ei tohi neid asju segamini ajada ja mängus päris raha kulutada. Me oleme sellest ju rääkinud.»

«Minu jaoks on «Roblox» päris! Ma tahan neid asju osta, sest lahedatel tegelastel on rohkem sõpru ja feimi,» teatas Freia vaikselt, ent kindlalt.

Korraks valitses diivanilaua ümber vaikus. Aleksandra jättis põhilise rääkimise meelsasti Hugole, sest lõpuks mees neid pere rahaasju hoidis.

«Me ei saa oma eurosid paksudele Ameerika vanameestele tassida. Ameeriklased on rikkad ja neil on raha piisavalt. Kui me pere raha virtuaalsete asjade peale tuulde laseme, siis meil pole, mille eest päris asju osta. Nagu toit, küte, elekter, vesi, riided ja jalanõud.» Hugo pani mängu oma korduvkasutatud argumendid lootuses, et ehk tilgutab vesi kivi sisse augu. «Nüüd peab see lõppema! Kui sa veel mängude peale raha kulutad, panen ma need äpid kinni. Ma ei näe muud varianti.»

Lepiti kokku, et Aleksandra vaatab veel koos Freiaga mängu seaded üle, aga eks vastutus jäi ikka sõltlasele endale.

«Kuidas siis nii juhtus, et sa täna kooli ei läinud?» jätkas Hugo päevakorra teise punktiga.