Naine, kellel on võime näha inimese sisse ja äratada temas kõige võimsamad tunded!

«Said kliendid ja meidki sa oma peo pealt sööma, vahel pidid küll tempot ägedamalt lööma.

Maha meid jätad, su oma pere, nüüd Mika hooleks,

eks näis, mis räpi me temast kord veel loome.

Aga hei, Kirsti, oled terasest, kuid üldse mitte hall.

Raudne siiski, see vankumatu mall.»

Kangatsehhi tootejuht Marja Hinttula kirjutab:

«Sul on võime näha inimese sisse ja äratada temas kõige võimsamad tunded. Sina suudad igas inimeses luua tunde, et ta on ainulaadne, seda hoolimata sellest, kas see inimene kuulab sind suures rahvahulgas või vestleb sinuga nelja silma all ... Elu sinu kõrval on nagu draamast ette hoiatamata komöödiaks muutuv näidend, mille lavastaja oled sina, ja kus kõigi osatäitjate rollid pidevalt vahetuvad.»

Mika Piirainen ja Samu-Jussi Koski kingivad Kirstile kõrvaklapid, millega ta saab ujudes prantsuse keele tunde kuulata.

Õmblusosakond kingib Kirstile igavese kinkekaardi armsaks saanud musta sametipintsaku soetamiseks (et tal neist ka edaspidi kunagi puudust ei oleks) ning tema lemmikkangastest tehtud lapiteki.

Marimekkos ei ole olnud kombeks pidada personali tantsuõhtuid, ent kui nüüd bänd mängima hakkab, läheb kogu seltskond tantsupõrandale. Lahkumispidu on meeldejääv ja üksmeelne.

Kirsti juhtimise viis on olnud loomult kiire ja valjuhäälne. Üks mujale tööle asunud juht tõdeb, et mõistnud alles hiljem, kui olulist rolli otsekohesus juhtimises mängib. «Ettevõtte kultuuri seisukohalt on parem, kui asjad öeldakse välja otse ja valjuhäälselt ning klaaritakse kohe.»

Piia Rossi sõnul on ta Kirstilt õppinud seda, et keerulised asjad tuleb selgeks rääkida.

«Kui mõni asi jääb kriipima, siis tuleb seda kohe öelda. Olin Marimekkos Kirstiga koos pea paarkümmend aastat. Minuga ei toimunud ühtegi arenguvestlust, kuid sellest hoolimata teadsin ma täpselt, kus ma oma arengus parasjagu olen. Tagasisidet võiks töötajale anda kasvõi igapäevaselt.»

Lahkumispeol oli kogu kriitika unustatud.

«Teie olite minu perekond,» ütleb Kirsti.

Ilmaletoomised olid keerulised, lapsed kasvasid jonnieast välja.

«Kui olen kellegi puhul mõelnud, et ta on inimene õigel kohal, siis see oli mu endine sekretär Päivi Santala,» ütleb Kirsti 2019. aasta sügisel.

Santala tuli 1991. aastal Marimekkosse koos kunstnik Marja Kurki äriga ning töötas Kirstiga 2008. aastani.

«Kui ilusti oskas ta mind toetada, püsides ise kogu aeg märkamatult taustal ning samas pidevalt olulistest küsimustes assisteerides. Ta otsekui luges su mõtteid ja kõik püsis graafikus. Tunnen tema vastu määratut austust ja hindan teda igavesti,» tunnistab Kirsti. Nende sõprus kestab endiselt.

Päivi Santala aitas Kirstil toime tulla ja asju kavandada, ta mängis ettevõtte personalisuhetes olulist rolli. Santala lojaalsus Kirsti vastu püsib. Selle raamatu tarvis ta intervjuud anda ei soovinud.

Marimekkost lahkudes jagab Kirsti kogu oma vara töötajatele võrdselt laiali. Disainer Mika Piirainen saab Cartelli laekad. Moelooja Samu-Jussi Koski saab endale Kirstile aastate jooksul kingitud maalid. Koski saab ka Kirsti Paakkaneni fondi stipendiumi, et alustada oma rõivakollektsiooni «Samuji» loomist. Kingitusest on kasu. Koskil ei oleks karjääri, kui Kirsti ei oleks talle Marimekkos võimalust andnud. Kirsti julgustus on paljudele disaineritele hoogu andnud. Ta on järeleandmatu ja nägemuslik õpetaja. Ta ei jäta kunagi midagi poolikuks ja kõik tuleb teha viimase peal hästi. Mõned asjad jäävad majja lihtsalt mälestuseks.