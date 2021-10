Raamatud, mis on inspireerinud tipp-poliitik Hillary Clintonit

Marchi pere õed Louisa May Alcotti menukast romaanist «Väikesed naised» on võitnud põlvkondade viisi igas vanuses lugejate südameid. Siin on andekas sahmerdaja ja tulevane kirjanik Jo, traagiliselt habras Beth, kaunis Meg ning romantilise meelelaadiga ja ärahellitatud Amy, keda seob siiras õdede vaheline armastus ja raskused kodusõjaaegsel Uus-Inglismaal. Pole saladus, et «Väikesed naised» põhineb kirjaniku enda lapsepõlvel. Sel ajal, kui tema vabamõtlejast isa käis läbi mitme silmapaistva meeskirjanikuga, elatas Louisa ennast ja oma õdesid ise, tehes «naiste töid», nagu õmblemine, pesupesemine ja koduteenijannana töötamine. Kuid peagi mõistis Louisa, et võib kirjutades rohkem teenida. Talle kestvat kuulsust ja rikkust toonud «Väikesed naised», mis on kaugel kirjastaja tellitud «tüdrukute raamatust», käsitleb selliseid ajatuid teemasid nagu armastus ja surm, sõda ja rahu, raskused isiklike ambitsioonide ja perekondlike kohustuste sobitamisel, ning Euroopa ja Ameerika kultuuride kokkupõrked.