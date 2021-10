Kliimakriis on ukse ees: mida me saame teha, et seda ära hoida?

«Tulevik on meie teha. Jonnaka optimisti teejuht kliimakriisis» Christiana Figueres, Tom Rivett-Carnac FOTO: Raamat

Kõige tähtsam panus on õige mõtteviis

«Meile sai Pariisi kliimaleppe sõlmimisega selgeks see, et kui mõne keeruka väljakutse kõiki tegureid pole võimalik kontrolli all hoida (ja tavaliselt see on nii), siis kõige tulemuslikum on valida konkreetsetes tingimustes õige käitumisviis, et teistele muutuste suunas teed näidata. Mõne ülesandega silmitsi seistes on meil liigagi sageli kombeks kohe tegevusse söösta, mõtlemata, kes me ikkagi oleme – mida kasulikku meie isiklikult selle projekti elluviimisel saaks teha ja kõik teised ka. Kõige olulisem panus on õige mõtteviis,» kirjutavad autorid.

Mahatma Gandhi on meile meelde tuletanud, et peaksime ka ise läbi tegema selle muutuse, mida näha tahame. Meie teod tulenevad suuresti just meie mõtteviisist enne tegevusse asumist. Kui meid ootab ees mõne pakilise probleemi lahendamine, ei pruugi meile pähegi tulla, et esimese asjana peaks enda sisse kiikama. Kuid see on väga oluline.

Autorid sõnavad, et kui üritame midagi muuta, jäädes samas kindlaks mõtteviisile, millest on seni lähtutud, on teatud edusammud küll võimalikus, aga ilmselt neist ei piisa. Loomaks ruumi tõelisteks muutusteks, tuleb muuta oma mõtlemist ja põhimõttelisel tasandil ka seda, kelleks me enda peame. Kui mängus pole midagi rohkemat ega vähemat kui inimelu kvaliteet järgmistel sajanditel, siis tasub end sügavuti uurida ja selgeks teha, kelleks me end peame.

Paradoksaalsel kombel on süsteemne muutus ühtlasi väga isiklik ettevõtmine. Kõik ühiskondlikud ja majanduslikud struktuurid tulenevad meie mõtteviisist.

Näiteks põhineb majandus uskumused, et loodusressursid on põhimõtteliselt piiramatud ja me võime neid tagajärgedest hoolimata ka ebaefektiivselt kasutada, võttes planeedilt rohkem, kui see suudab taastoota, ning toetada rohkem, kui suudame ära puhastada. Aja jooksul oleme omandanud ärakasutamist heaks kiitva suhtumise, mis on meie tegude aluseks. Aga enam see ei tööta.

Loodusteadlased on pakkunud piisavalt tõendeid selle kohta, et oleme lähenenud mitmete planeedi piirtähisteni, mille ületamisel Maa biosüsteemid ei suuda enam tagada elu jätkumist senisel kujul. Peagi pole enam järel kuigi palju ressursse, mida looduselt võtta ja ära kasutada. Ka sotsiaalteadlased tunnevad muret ja neil on selge, mida tegema peaksime: peame liikuma taastava majanduseni, mis tegutseb loodusega kooskõlas, kasutab uuesti juba tarvitatud materjale, hoiab reostuse ja raiskamise minimaalsena ning annab väljakurnatud ressurssidele aega taastumiseks. Peame jälle laskma loodusel endal targalt toimida, sest loodus on parim ressursside taastootja ja taaskasutaja.