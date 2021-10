Varalahkunud Amy Winehouse’i lemmikraamatud, mis on ilmunud ka eesti keeles

«Vana peeru veerud» Charles Bukowski FOTO: Raamat

Ühel heal päeval hipodroomilt tulles istusin kirjutusmasina taha, kirjutasin pealkirjaks VANA PEERU VEERUD, avasin õlle ja tekst tuli justkui iseenesest… Istu aga akna alla maha, võta õlu ette ja lase tekstil tulla. Kõik, mis tulla tahtis, tuli omasoodu.

Bukowski veergudes Los Angelese underground-ajalehele Open City on jutustajaks kas tema ise või tema alter ego Henry Chinaski. Bukowski kaevub Ameerika põhjakihtidesse, tema lugudes tegutsevad luuserid ja antikangelased. Need pooleldi autobiograafilised veerud on pungil täis vägivalda, naisi, kihlvedusid ja kõikmõeldavat märjukest, lõbu ja lootusetust, elu võlu ja tühisust.

«Sigadesaaga» Kitty Fitzgerald FOTO: Raamat

«Sigadesaaga» on isevärki rännak inimsüdame ja armastuse hämaraisse padrikuisse, ajuti härdameelne, sünge ja liigutav, täis musta huumorit ja fantastikat. See on kaunis lugu sõprusest, mis kujuneb üksildase ning raevuka teismelise tüdruku Holly ja ühiskonnast tema ebardlikkuse tõttu tõrjutud keskealise mehe Jacki vahel; südantlõhestav kirjeldus nende suhtest, mille keskmes on Jacki kiindumus sigadesse, keda ta salamisi kasvatab ning keda ka Holly õpib armastama.

«Nõks-22» Joseph Heller FOTO: Raamat

«Nõks-22» ei ole nagu teised romaanid. Sellel on oma loogika, oma iseäralik karakter. See käib edasi-tagasi rõõmu ja õuduse vahel. See on erakordselt naljakas ja kummaliselt mõjuv. See on täiesti ainulaadne.