Dave Benton raamatu kirjutamisest: kuskil kõiksuses vastati mu palvele leida hea idee raamatu loomiseks

Dave Benton on välja andnud raamatu «Olen see, kes olen». Ta sõnab, et see raamat sündis paljude inimeste koostöös ilmselt just seetõttu, et kuskil kõiksuses võeti teda kuulda ja vastati ta südamest tulnud palvele leida hea idee raamatu loomiseks. Selles katkendis räägib Benton, kuidas raamat sündis.