Eesti lasteraamatud pälvisid rahvusvahelise tunnustuse

Rahvusvahelise noorteraamatukogu keelespetsialistid valivad igal aastal üle kogu maailma ilmunud teoste hulgast välja tähelepanuväärseimad lasteraamatud. Kataloogi koostajate sõnul on valiku hulka jõudmine kui kvaliteedimärk. Selle pälvivad rahvusvahelist huvi pakkuvad raamatud, mis väärivad laiemat vastuvõttu universaalse teema ja/või erakordse ja sageli uuendusliku kunsti- ja kirjandusstiili ning kujunduse tõttu. Kataloog on abiks nii kirjastajatele tõlkeõiguste ostmisel-müümisel kui ka raamatukogutöötajatele uudiskirjanduse valimisel. Seda tutvustatakse igal aastal Frankfurdi ja Bologna raamatumessil.

Sel aastal jõudsid kataloogi 200 tähelepanuväärset laste- ja noorteraamatut 54 riigist 38 keeles. Eesti lasteraamatutest märgiti ära Triinu Laane «Luukere Juhani juhtumised» (pildid Marja-Liisa Plats, Päike ja Pilv 2020), Juhani Püttsepa «On kuu kui kuldne laev» (pildid Gundega Muzikante, Tänapäev 2020) ja Anti Saare «Anni asjad» (pildid Anne Pikkov, kirjastus Kolm Elu 2020).

«Luukere Juhani juhtumised» on võluv ja helge lasteraamat bioloogiaklassist pensionile jäänud skeletist, kes veedab vanaduspõlve maal memme ja taadu juures. Kataloogi koostaid võlus teose soe ja nutikas huumor, mis iseloomustab nii Triinu Laane teksti kui Marja-Liisa Platsi illustratsioone. «Juhani-raamat on kantud minu usust, et kõik inimesed on väärt vaba ja metsikut lapse- ja vanaduspõlve. Ja lootusest, et pärast selle raamatu lugemist julgeb nii väike kui suur olla rohkem lustlik ja krutskiline ise omas maailmas. Nautisin kirjutades neid tava-arusaama kohaselt natuke napakaid vanainimesi, kes on kindlad, et ka vanast peast on lubatud pöörased ettevõtmised ja eriti tähtis on neisse kaasa võtta lapsed,» kõneles raamatu autor Triinu Laan.

Juhani Püttsepa lasteraamat «On kuu kui kuldne laev» jäi kataloogi koostajatele silma olulise teema ja Gundega Muzikante kaunite illustratsioonide tõttu. Raamat kõneleb läbi lapse silmade eestlaste põgenemisest Rootsi II maailmasõja ajal, tehes seda noorele lugejale eakohase stiili ja soojusega. Püttsepa sõnul on «The White Ravens» katalooge põnev sirvida, sest need annavad hea ülevaate sellest, kuhu suunas lasteraamatute maailm on hetkel suundumas. «Minu jaoks ei ole see auraha, vaid hea võimalus luua sildu ja saada teiste kirjanike seast kontakte. Ka IBBY aunimekirja jõudes valisin kaasautorite seast kümmekond, kellele saatsin oma teose. Sellest said alguse põnevad tutvused.»

«Anni asjad» on südamlik lasteraamat, mille autorit Anti Saart iseloomustab suurepärane oskus oma lapspeategelasega samastuda. Tänu sellele on ta loonud raamatu, mille tegelased pakuvad äratundmisrõõmu nii lastele kui täiskasvanutele. Autori Anti Saare sõnul on tunnustused toredad, sest lisavad kirjutamislusti ja julgust. «Mis kõige tähtsam: need toovad lugejaid raamatute juurde. Suur tänu neile, kes lastekirjandust esile tõstavad. Ja suurim tänu kunstnik Anne Pikkovile, kelle piltideta poleks «Anni asjad» see raamat, mis ta on,» lisas Saar.