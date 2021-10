Joogaõpetaja annab nõu, kuida valida endale sobivat joogastiili

«Kundalini jooga võlumaailma» Liina Ravneet Elvik FOTO: Raamat

Siit leiad mõned märksõnad, miks Liina Ravneet armus just kundalini joogasse.

Joogastiilid on kui teemandi eri tahud

Suurem osa neist arvukatest joogastiilidest, mida tänapäeval kohtab, rõhutab vaid üht osa tervikust. Mõni tähtsustab kehalist tegevust, mõni keskendub helile, mõnes kasutatakse visuaalseid kujundeid. Neid võib endale ette kujutada kui teemandi eri tahke.

«Iidsed pühakirjad kirjutavad, et kundalini jooga ongi teemant. Ükskõik mis pidi sa selle keerad, leiad erineva tahu. Aga püüdes kogu teemanti mõista vaid ühest küljest, jääb see pealiskaudseks ja poolikuks. Kuna kundalini jooga on iseenesest teemant, siis on tema mõju ja muudatust esile kutsuv toime suurem, kui seda võimaldaks üks üksik teemanditahk,» selgitab Liina Ravneet.

Kiirtee harmooniani

Kundalini jooga on tema sõnul kui kiirtee, et luua harmooniat ning ühendust keha, meele ja hinge vahel. See tähendab aga ka seda, et kundalini jooga ei hellita. Kui sinu kehas, meeles või hinges on kinnijäämisi, sinu tõelise olemusega vastuolus olevaid mustreid ja blokeeringuid, siis toob see need nähtavale, puhastab ja vabastab. Sinu laevuke saab ise valida, milliste hoovustega ta edasi liigub. Kohale võib jõuda tasa ja targu või kiirelt ja kirglikult.

On öeldud, et kundalini jooga teeb ühe aastaga ära selle töö, milleks muidu kuluks kakskümmend. Iidsetes pühatekstides on kirjas, et üks aasta kundalini jooga pühendunud praktiseerimist võrdub kokku 12 aasta hatha-jooga, kuue aasta radza-jooga, kolme aasta mantrajooga ja ühe aasta laya-jooga praktiseerimisega, sest kundalini on mitu korda intensiivsem ja komplekssem, kombineerides ja tasakaalustades shakti ja bhakti-energiat. Kui sa oled tõeliselt pühendunud, siis võib täielik muutus toimuda juba 40-90 päevaga.

Elu pole muud kui vibratsioon