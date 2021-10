«Kui olukord poleks nii tõsine, oleks see pööraselt naljakas»

Imetlenud jumalikku merevaadet, keeras ta seejärel pilgu armastatud kohvikule ja mõtles, et peab rääkima venna Nate’iga, kes oli nüüd kohviku juhataja, jõulutulukeste üles riputamisest. Kuna Rosa armastas nüüd kõike jõuludega seonduvat, leidis ta, et jõuludekoratsioonide väljapanekuks pole ükski aeg liiga varajane. Pealegi toimub järgmisel nädalavahetusel kuulus Cockleberry Bay ilutulestik, nii et isegi meremüür on valgustatud.

See tuletas talle meelde, et peab rääkima oma ema Maryga ja küsima, kas ema on nõus sel õhtul lapse ja koeraga olema. Nii tore oleks saada natuke vaba aega, ilma et ta peaks Pisi-Nedi või koera pärast muretsema. Pealegi oli ta Nate’iga kokku leppinud, et sel aastal pakuvad nad kohviku ees lisaks suhkruvatile kuumi koeri ja kakaod, nii et kõigil tuleb käed külge panna.

Rosale oli suureks kergenduseks, et nüüd, kui Pisi-Ned võtab jonnimata ka pudelit, saab ta lapse paariks tunniks kellegi teise hoolde jätta. Ta ei tundnud seda tehes mingeid süüme­piinu, samuti ei tundnud ta süümepiinu selle pärast, et oli rinnaga toitmise lõpetanud. See oli talle raske olnud. Laps polnud saanud küllalt piima ning mõlemad olid söögiaja lähenedes pinges ja stressis olnud. Kas pudelile üleminek tähendas, et ta on halb ema? Kindlasti mitte. Rosa püüdis rahustada end mõttega, et see näitab, et ta on arukas ema. Tema silmis tähendas emadus praktilist meelt: päevad tuli üle elada võimalikult vähese vaevaga ja loomulikult lapse huvisid silmas pidades. Ta oli ikka tõotanud, et temast ei saa sellist ema, kes laseb oma identiteedi alistada, aga ta hakkas mõistma, kuidas selline asi võib juhtuda. Beebi on kogu eluks, mitte üksnes jõulude ajaks.