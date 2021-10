Roland Tokko soovitab raamatut, mis aitab oma partnerit paremini mõista

«Armastuse viis keelt» Gary Chapman FOTO: Raamat

Viis armastuse keelt

«Mõni aeg tagasi juhtus mu teele huvitav suhteteemaline raamat, mis andis mulle selgust, miks mu varasemad suhted ei ole hästi toiminud. Raamatu pealkiri on «Armastuse viis keelt» ning selle on kirjutanud Gary Chapman. Tema põhiline idee on see, et armastusel on viis keelt ning iga inimene räägib neist ühte või kahte ehk igaühel on üks-kaks peamist viisi, kuidas nad tunnevad, et nad on armastatud või kuidas nad ise armastust jagavad,» räägib ta.

Need viis keelt on:

kingitused

kvaliteetaeg

teenimiskunst

füüsiline puudutus

tunnustavad sõnad

Mõni inimene tunneb end armastatuna, kui talle kingitusi tehakse. Teine tajub kaaslase armastust siis, kui koos aega veedetakse. Teenimiskunst kui armastuse keel tähendab seda, et keegi teeb sinu heaks midagi, mida sa ei ole palunud, ja selle kaudu tunned sina end armastatuna. Neljas inimene tunneb end armastatuna siis, kui keegi teda puudutab, sest tal on keskmisest suurem vajadus (just mitteseksuaalse) läheduse järele. Viiendale meeldib kuulda positiivseid, toetavaid või armastust väljendavaid sõnu.

Tõenäoliselt kõnelevad paljud inimesed kõiki armastuse keeli, aga üldjuhul on üks või kaks teistest tugevamad.

«Minu jaoks on kõige olulisemad positiivsed sõnad ja füüsiline puudutus, samal ajal kui kingitused ei ole kuigi tähtsad. Nendest olulisem on hea sõna või kallistus. Mulle väga meeldib, kui inimesed pärast mõnda Edu Akadeemia veebiseminari või koolitust ütlevad midagi positiivset või kallistavad mind. See mõjub mulle väga tugevalt ja annab jõudu selleks, mida ma teen. Ehk teisisõnu räägivad inimesed neidsamu keeli ka laiema inimeste ringiga suhtlemisel,» selgitab Tokko.

Suhete puhul on väga oluline vastastikku mõista, millist armastuse keelt partner räägib

Tokko toob välja, et tihtipeale ei ole need keeled samad ja ei maksa eeldada, et teisele meeldib ka see mis sulle. Sealt paljud probleemid alguse saavadki. Kui sinu jaoks on olulised kingitused, kuid su kaaslasele mitte, siis võib juhtuda, et ta ei tee sulle nii palju kingitusi, kui sa ootad. Nii võib sul tekkida tunne, et su kaaslane ei armasta sind või et sina pingutad, aga ei saa midagi vastu.