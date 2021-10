Näitleja Neil Patrick Harrise lemmikraamatud, mis on ilmunud ka eesti keeles

«Alkeemik» Paulo Coelho FOTO: Raamat

Brasiilia kirjaniku Paulo Coelho kuulsaim romaan «Alkeemik» on sümbolistlik muinasjutt sellest, kuidas kuulata oma südame häält. Hämmastavalt lihtsa ja elutarga jutustuse peategelaseks on Andaluusia karjuspoiss Santiago, kes rändab kodumaalt Hispaaniast kaugele Egiptuse kõrbesse, et leida üles imeline aare, mida ta unes nägi. Teel kohtub ta mustlasnaisega, mehega, kes nimetab ennast kuningaks, kristallikaupmehega ja oma õpetaja alkeemikuga. Igaüks aitab karjust tema teel edasi, ent keegi peale alkeemiku ei tea, millist aaret Santiago otsima peaks ja kas tal see ka leida õnnestub. Teekond, mis sai ette võetud selleks, et üles leida varandus, kujuneb hoopis eneseleidmise retkeks, mille käigus Santiago avastab iseendas peidus olevad rikkused.

«Kadunud» Gillian Flynn FOTO: Raamat

Kes sa oled? Mis me oleme teineteisele teinud? Need on küsimused, mida Nick Dunne endale esitab viienda pulma-aastapäeva hommikul, kui tema naine Amy ootamatult kaob. Politsei kahtlustab Nicki. Amy sõbrad teavad rääkida, et naine kartis oma meest, et tal oli tema eest saladusi. Nick vannub, et see pole tõsi. Politsei leiab tema arvutist kahtlasi otsinguid. Nick väidab, et tema pole neid teinud. Ja siis veel need pidevad helistamised mehe mobiilile… Mis siis ikkagi juhtus Nicki kauni naisega? Gillian Flynni sünge ja salapärane psühholoogiline romaan «Kadunud» on üks viimase aja populaarsemaid ja kõmulisemaid ilukirjandusteoseid.

«Danny, maailma parim» Roald Dahl FOTO: Raamat

Danny võiks olla maailma õnnetuim poiss: tema ema suri, kui Danny oli neljakuune. Sestsaadik elab ta isaga kahekesi. Kuid see on üks imeline isa. Ta pajatab õhtuti pojale põnevaid lugusid, lennutab koos temaga lohet, õpetab autosid parandama. Kõik on vahva, kuni Danny avastab, et isal on õige salapärane ja ohtlik hobi, selline, mille eest võib lausa vangi sattuda. Ja siis jääks Danny päris üksi… Aga maailma parimal isal on maailma nutikaim poeg...

«Tappa laulurästas» Harper Lee FOTO: Raamat