See võib olla põhjus, miks me mõtleme negatiivselt

Dalí selgitab, et kõigi eesmärk on see, et oleks hea olla. Kõik meie soovid on sellega seotud ning me tahame näha asju positiivselt. Kõrgem mina aga näeb kõike alati positiivselt ning parim viis temaga ühendust saada on üritada esialgu negatiivsena tunduvaid asju näha hoopis positiivsena. «Kõrgem mina näeb kõike suures pildis positiivselt ega näe kunagi, et miski oleks halvasti. Kõrgem mina vaatab läbi meie ning näeb täpselt sama, mida me inimestena näeme. Kõrgem mina pöörab tähelepanu sellele, millele meie pöörame,» selgitab Dalí.