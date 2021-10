Raamatukogu kingib 4450 esimese klassi õpilasele raamatu

Raamatust «Koolijütsi koolimüts» leiab Olivia Saare uute luuletuste seast ka ühe tema tuntuima luuletuse «Üks tähtis kuu». Luuletus, mille värsiread «kõik, kõik on uus septembrikuus» on meie kõnepruugis tavapäraseks saanud, ilmus 55. aastat tagasi ajakirjas « Täheke ». Olivia Saare uued luuletused seob tervikuks värsirida «müts tutvustab tegijat mütsi sees» ehk mütsi järgi saame aimu mütsikandjast endast.

Tallinna Keskraamatukogu poolt 2007. aastal algatatud raamatu kinkimise projekti eesmärgiks on tagada, et lapsed on esimeses klassis õppimise ajal koos õpetajaga läbi käinud tee koolist raamatukokku ning koos on õpitud tundma raamatukogu teenuseid. Palume esimeste klasside õpetajatel oma lähima raamatukoguga kokku leppida, kuidas raamatute üleandmist läbi viia. Õpilased on oodatud raamatukogudesse või veebitundi, kus raamatukoguhoidja tutvustab raamatut ja raamatukoguteenuseid. Veebitunni puhul toimetakse raamatud kooli. Raamatukogutunniks ja raamatute kinkimiseks saab raamatukoguhoidja kutsuda ka kooli külla.