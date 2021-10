6 lasteraamatut, mis viivad meid metsa (ja teevad targemaks ka)

Şiirsel Taş, «Ma olen mets». FOTO: Raamat

Illustreerinud Akın Düzakın

Tõlkinud Mari-Liis Remmel

Kirjastus Päike ja Pilv

2021

Kas oled vahel mõelnud, mis tunne oleks ühte sulada loodusega? Muutuda näiteks tammepuuks ja ajada juured mulda. Mõelnud sellest, et millegi levitamiseks piisab vaid ühest seemnest? Türgi autori Şiirsel Taşi raamat laseb just seda tajuda. Sa tunned looduse lõputut ringkäiku, kasvamist, aastaaegade vaheldumist, lindude ja loomade lõputut askeldamist oma igapäevastel töödel. Raamatu muudavad eriti kaasahaarvaks Akın Düzakıni maalilised-maalähedased illustratsioonid.

***

Piotr Socha, Wojciech Grajkowski, «Puud». FOTO: Raamat

Piotr Socha, Wojciech Grajkowski, «Puud»

Illustreerinud Piotr Socha

Tõlkinud Marius Peterson

Kirjastus Varrak

2019

Esimene, mis selle raamatu puhul silma hakkab, on ülisuur formaat. Silmapaistvad on ka kaaneillustratsioonid, kus puid kujutatakse kui inimolendeid. Kujundus on läbivalt humoorikas ning pildid ei jälgi realistlikku, vaid pigem detailirohket ja fantaasiaküllast joont. Lisaks tarkuseteradele pakutakse ka silmailu, legende, jutustatakse sugupuust ja pügamiskunstist, puuraiduri tööst ja puuonnidest. Samalt illustraatorilt on varem ilmunud suureformaadiline raamat «Mesilased».

***

Jen Green, «Puud. Salapärased hiiglased». FOTO: Raamat

Illustreerinud Claire McElfatrick

Tõlkinud Ilme Rääk

Kirjastus Koolibri

2020

Raamat käsitleb metsaelu olulisi teemasid. Et tekst on esitatud suupäraste lühilõikudena, võiks see sobida ka lasteaiaealisele ja algklassi lugejale, kelle keskendumisvõime pole veel väga pikk, aga õpiõhin lõputu. Muuhulgas saab siit teada erinevate riikide rahvuspuud, puudest rekordiomanikud, puude tähtsuse ökosüsteemis ja kasutusalad. Claire McElfatricki kollaažitehnikas pildid pakuvad vaheldust tavapärasele illustratsioonitehnikale. Raamat on sündinud koostöös Inglise Kuningliku Aiandusühinguga.

***

Emily Hibbs, «Lugusid metsast». FOTO: Raamat

Illustreerinud Erin Brown

Tõlkinud Liis Sillaste-Toots

Kirjastus Egmont Estonia

2020

Kui tahad teada, mis toimub metsas erinevatel aastaaegadel, siis tasub kätte võtta just need 20 toredat lugu loodusest. Raamatus tegutsevad needsamad loomad, linnud ja putukad, keda ka meie metsadest leiab. Õpetlikud lühilood (3-5 lk) on mõnus segu ilu- ja teadmiskirjandusest, need sobivad nii unejutuks kui ka teadmiste ammutamiseks. Mitmes loos on teemaks hirm suureks kasvamise ees. Iiri illustraatori Erin Browni pildid on värvikirevad ja detailsed, silmale ilusad vaadata. Eks siis uuri ise, kuhu kadusid hirvepoja täpid või kuidas vägevad metssead mudalompi jagavad.

***

«Sõõm metsaõhku». FOTO: Raamat

Illustreerinud Laivi Põder

Kirjastus Metsalugu

2021

See on mõnusalt meditatiivne raamat, mille lugemiskogemusse saab kaasata kõiki meeli. Mõjub rahustavalt nagu jalutuskäik looduses ja aitab märgata elu veetlevaid pisiasju. Usutavasti on raamat ühtviisi mõnus rännak nii lapsele kui täiskasvanule ning aitab läbi tunnetuskogemuse saada teadmisi metsaelust.

Raamatuga saab kaasa koodi, millega on veebilehelt võimalik kuulata jutte audioraamatuna, taustaks ehedad loodushääled.

***

Peter Wohlleben, «Kas kuuled, kuidas puud räägivad? Väike avastusretk metsas». FOTO: Raamat

Illustreerinud Stefanie Reich

Tõlkinud Kristel Kaljund

Kirjastus Tänapäev

2018