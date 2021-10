«Rahumäe vägistaja! Kes ütles, et see pervert vaese mehe moel jalgsi liigub? Pervertide hulgas võib vabalt olla ka rikkaid inimesi»

Katrin Pauts, «Külmkingauurija». FOTO: Raamat

Noore uurija Aleksander (Sass) Saareste kodukülas tegutseb püromaan. Kui öö varjus maha põlenud sigalast leitakse tema ema surnukeha, taipab Sass, et hullumeelse süütaja sihikul on tema ise ning et saladuse võtit tuleb otsida oma pere ajaloost. Ainuke hea asi koju naasmise juures on taaskohtumine koolipõlveunelma Freedaga. Noor naine on samuti uurija – folklooriuurija, kelle huvikeskmes on Lääne-Eesti saartel luusiv külmking, halva inimese rahutu ja pahatahtlik hing.

«Üle tüki aja kirjutasin põneviku, mis viib lugeja mu põliskoju, saarele. Just miilitsauurija kausta uudistades olevat ma esimest korda öelnud sõna «raamat»,» tutvustab raamatut selle autor Katrin Pauts. «Ma ei pajata siin küll tegelikest sündmustest, aga lapsepõlves kuuldud lood süütamistest ja mõrvadest ajendasid mind 1980ndatesse naasma, et luua parem kontakt kõhedusega, mille keskel üles kasvasin. Külmking on tont, keda päriselt kartsin, huhh! Ootamatu jäise õhu pahvakas, mis sind suvistel jalutuskäikudel vahel ehmatab, vot see ta ongi!»

***

Sassi juhmuse peale pahane, korjas Reelika, kel olid veel hommikul olnud nii suured lootused ja plaanid, oma kodinad kokku, kui Sass diivanile tukkuma jäi. Seda juhtus pidevalt – Reelika lipsas korraks duši alla, et romantiliseks õhtuks valmistuda, või läks kööki veini kõrvale võileibu valmistama, aga tema naastes oli mees sügavasse unne vajunud. Temal oli kavandatud ilus romantiline õhtu, aga Sass jõudis töölt koju liiga hilja ega jaksanud isegi pükse jalast tirida, rääkimata Reelika uue kombinee märkamisest ja kiitmisest.

«Ma ju ütlesin, et ära, jumala eest, mingi mendiga käima hakka,» kiljus sõbranna Kati, kellele ta enne korterist lahkumist helistas, et küsida, kas nad võiksid veidike veini võtta ja klatšida, kuna Kati meremehest mees oli kodust ära. «Muidugi tule minu juurde! Mul on sulle õieti öelda kedagi paremat soovitada – üks Hendrik, töötab muuseas Viru hotellis. Õigupoolest juba mainisin sind talle servapidi. Mu sisetunne kohe ütles, et sa miilitsapoisiga kaua vastu ei pea.»

«Ma ei tea…» ebales Reelika, kes olukorda kaine mõistusega lahates juba aru sai, et Sassi juures murrab ta oma südame. «See ei ole normaalne, Reelika! Sa ei ole teda meile tutvustanud – kutsusin ju teid mõlemaid enda sünnale, aga mis see ettekääne jälle oligi? Sa pole mulle vist isegi tema nime öelnud!»