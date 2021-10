Üle maailma tuntud Eesti performance kunstnik Al Paldrok andis USA-s välja raamatu

Non Grata kunstirühmitus on tuntud üle maailma

Al Paldrok on olnud 1992. aastast aktiivne ajatul territooriumil, kus kunstiobjektid ei eksisteeri enam füüsiliselt. Non Grataga kasutab ta platvormina loovusele ära ruumi mitmeid dimensioone.

Ta on hüpanud rahvusvahelisse kunstimaailmasse tagasi vaatamata. Performance'id ja kunstituurid üle Euroopa, Aasia ja Ameerika on muutnud Non Grata loovaks kollektiiviks, keda tuntakse üle maailma rohkem kui Eestiski. Nende kogemusest ei räägita palju, ehkki kunstniku tegutsemine üle kunsti- ja riigipiiride on üks tänapäeva kunstnike kõige ihaldatumast viisist end väljendada.

Mis on Non Grata?

Non Grata nime ümber on käinud pikka aega sahinad. Non Grata kunst algab kohast, kust maailmakunst lõppeb. Peamine grupi mõte on eetiline – primitivism, impersonaalsus ja eksperimentaalne loovus. Visuaalina on Non Grata raamatutes hulk performance'ite pilte, fotosid teelt, keskkondi ja intellektuaalseid taustu.

Üle 20 aasta jooksul on Non Gratasse kuulunud rohkem kui 1000 liiget üle maailma. Non Grata peamised omadused on anonüümsus grupitöös, kohaliku kunstimaailma ja massimeedia eiramine. Nad esinevad Aasias, Euroopas, Lõuna- ja Põhja-Ameerikas tänavatel, kasutades kaootilist ruumi ja pikaajalisi getomaratone. See raamat aitab justkui nendega kaasas käia.