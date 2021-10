Miks meil läks 5000 aastat, enne kui märkasime reisikohvrile rattad alla panna?

Ei, John Allan May ei müünud ühtegi kohvrit. Majandusteadlased kipuvad lähtuma oletusest, et inimesed käituvad ratsionaalselt. Aga tegelikult hindame me ennast üle, võttes tihti iseenesest mõistetavusena, et kõik head leiutised on juba tehtud. Veelgi enam – me kaldume uusi häid ideid tõrjuma, kui peame neid liiga «lihtsateks» või «iseenesest mõistetavateks». Me eeldame, et olemasolev tehnoloogia on parim võimalik, sest igapäevaelus on see mõistlik oletus. Sellel, et külmkappe avatakse eest ja autosid juhitakse rooliga, peab olema hea põhjus, arvame me. See aga on just selline mõtlemine, mille tõttu me ei tule selliste loogiliste asjade peale nagu kohvrile rataste alla panemine.