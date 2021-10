Ilmub Paavo Kanguri uus raamat «Eesti korruptsioon ehk peeglitagune maailm»

Korruptsiooni levinuim määratlus on ametikoha või võimu kuritarvi­tamine omakasu eesmärgil. Laiemalt on korruptsioon usalduse kuritarvitamine ja lisaks seadusele annab siin oma hinnangu ka avalik arvamus. Kui kuriteos on olemas kannatanu, verine kirves ja tabatud süüd­lane, on asi selge ja silmnähtavaid vastuolusid ei teki. Kuid korruptsioon kui peitkuritegu on tunduvalt keerulisem nähtus kui tavaline rööv. Peitkuritegude uurimine on keeruline ja kohtuasjad on veninud ning protsess ise võib muutuda karistuse osaks.