Neli raamatusoovitust neile, kes sooviksid kosmeetika tegemisel ise kätt proovida

Berit räägib, et sellest raamatust said alguse tema esimesed kosmeetika valmistamised. Tegu on väga praktilise raamatuga. «Kui kosmeetika põhiretsept on paigas, siis saab juurde panna ravimtaimede ja õlide tarkusi ning saad kokku miksida ka täiesti enda väljamõeldud retsepte. Siis käivitub fantaasia võlu,» soovitab Berit lugeda ja kätt proovida.

Berit selgitab, et Berrichi kreemides on rasvade ehk õlide osakaal koostisosadest vee järel teisel kohal. «Sain kinnitust sellele, et kui olulised on erinevad õlid meie kehale ja kuna meie nahk on kõige suurem organ, siis see, mis on väga hea sisse söömiseks, sobib ka nahale kasutamiseks. Lisaks sain õlide säilitamise ja omaduste kohta põhjalikuma info. See raamat äratas kindlasti suure usalduse õlide maailma vastu ja pani mind erinevate õlide vastu veel rohkem huvi tundma,» ütleb Berit, et see raamat pani aluse tema usaldusele ja kirele õlide tervendava maailma kohta.