Lihtne tegevusplaan, kuidas anda oma panus, et maailma muuta

Christiana Figueres’i ja Tom Rivett-Carnaci raamat «Tulevik on meie teha. Jonnaka optimisti teejuht kliimakriisis» näitab, kuidas tulla toime kliimakriisiga. Kusjuures Richard Branson on öelnud, et sellest olulisemat raamatut ei ole olemas. Autorid rõhutavad, et me kõik saame teha midagi, et maailma muuta. Aga kuidas seda teha?