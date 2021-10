Wim Hofi hingamisharjutus, mis aitab valu leevendada

Inimesed suudavad mõjutada oma närvi-, hormoon- ja immuunsüsteemi

Hof on võtnud osa kümnetest uuringutest Radboudi ülikooli ja teiste maailma juhtivate teadusasutuste teadlastega ning tulemused on suurepärased. Lisaks kaasahaaravale avastusele, et inimesed suudavad teadlikult mõjutada oma autonoomset närvisüsteemi, hormoon- ja immuunsüsteemi, on nad tõestanud ka selle meetodi kasu paljude haiguste ja hädade loodusliku ravina.

Wim Hof, «Wim Hofi meetod». FOTO: Raamat

Ta selgitab, et kõik tema koostöös teadlastega tehtud uuringud osutavad ühte suunda. Need näitavad, et meil on vaimselt ja füüsiliselt haiguste üle palju rohkem võimu, kui me võimalikuks pidasime.

Hof toob näiteks põletikulise haiguse nimega jäigastav lüliliigesepõletik ehk AS. «See kõlab hirmutavalt ja põhjusega, sest selle tagajärjel võivad selgroolülid kokku kasvada. See vähendab oluliselt paindlikkust ja võib kaasa tuua küürselgsuse. Kui AS mõjutab ka roideid, võib see muuta hingamise raskeks. ASi põeb umbes 2,7 miljonit ameeriklast ja igal aastal teatatakse rohkem kui kahesajast tuhandest uuest juhtumist. Sel pole ravi ja see põhjustab mõistagi valu. Amsterdami ülikooliga seotud ülikoolihaigla Academic Medical Center (AMC) teadlaste tiim doktor Dominique Baeteni juhtimisel korraldas 2016. ja 2017. aastal kliinilise katse, mille ajal kinnitasid kakskümmend neli katsealust vanuses kaheksateist kuni nelikümmend viis põletiku ja valu olulist vähenemist ning üldise elukvaliteedi paranemist, olles kolmkümmend päeva minu meetodit praktiseerinud. Katse oli nii edukas, et AMC soovitab seda meetodit ametliku lisaravimeetodina ASi haigetele,» rõõmustab Hof, et haiged said valule leevendust.

Hingamisharjutused valu leevendamiseks

Wim Hof selgitab, et kasutades tema meetodit valu leevendamiseks, mõjutad teadlikult oma organismi ja valu, mida tunned, hingamisharjutuste abil.