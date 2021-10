Eestikeelses tõlkes ilmus raamat Pärdi muusika ja teoloogia seostest

Peter Bouteneffi 2015. aastal ilmunud raamat kannab originaalpealkirja «Arvo Pärt: Out of Silence» ning uurib tugevat vastastikust mõju Pärdi muusika ja helilooja idakristluses peituvate juurte vahel. See on ühtlasi esimene terviklik käsitlus Pärdi muusika seostest idakristliku teoloogiaga.

«Asjaolu, et raamat on tõlgitud just eesti keelde, tähendab minu jaoks väga palju, rohkem kui mis tahes teine tõlge. Mulle teeb suurt rõõmu, et see jõuab nüüd helilooja kaasmaalasteni. Jääb teie hinnata, kuidas raamat on õnnestunud, kuid loodan, et see ärgitab kaasa ja edasi mõtlema,» sõnas raamatu autor Peter Bouteneff.