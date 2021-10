Ajakirjanik rändas ümber maailma, et depressiooni tegelikud põhjused üles leida

Täiskasvanuna asus Hari 60 000 kilomeetri pikkusele teekonnale ümber maailma, et vestelda juhtivate asjatundjatega selle üle, mis põhjustab nende arvates depressiooni ja ärevushäireid ning mis neid leevendab. Ta sai teada, et neil haigustel leidub üheksa erinevat teaduslikult tõestatud põhjust ning sellest teadlikuna jõuab täiesti teistmoodi lahenduseni, mis pakub tõelist lootust.

Johann Hari on auhinnatud briti ajakirjanik ja näitekirjanik. Ta oli Independenti ja Huffington Posti kolumnist, kelle töid on avaldatud ka New York Times, Los Angeles Times, Le Monde, El Mundo, Guardianis ning paljud teised juhtivad väljaanded.