Seminaril «Laps kirjanduses 9» arutletakse keskonnateemade üle lastekirjanduses

Lastekirjandus on üks võimalus kujundada lapsi ja noori ümbritsevast teadlikumaks ning õpetada neid keskkonnateemadele rohkem tähelepanu pöörama. Sel korral arutlevad seminari esinejad keskkonnateemade üle, mis on viimastel aastatel lastekirjanduses jõuliselt esile kerkinud. Sellest, kuidas meie lastekirjanduses on kujutatud loodust või loodusõnnetusi, millisena esitletud loomi-linde, räägitakse kirjandusteaduse, keskkonnahumanitaaria ja zooloogia vaatevinklist.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse kirjandusuurija ja seminari korraldaja Jaanika Palmi sõnul ei eksisteeri kirjandus väljaspool ühiskonda ja nii kajastub see, mis ühiskonnas toimub, paratamatult ka kirjanduses: «Lasteraamatutesse on jõudnud paljud praegu tulipunktis olevad keskkonnateemad, nagu Arktika sulamine, liikide kaitse, prügisorteerimine või parema linnakeskkonna loomine. Seminari ettekannetes uuritakse, kuidas keskkonnateemad esinevad meie lasteraamatutes, olgu need siis aabitsad, pildiraamatud või pikemad jutustused, milliseid hoiakuid need lastes kujundada soovivad ja kuidas seda teevad. Samuti kutsutakse kuulajaid kaasa mõtlema, kuidas laste ja looduse vahelist sidet tugevdada. Loodetavasti selgub seminari lõpuks seegi, kas jätkusuutlikuma tuleviku jaoks piisab ainult raamatute lugemisest või tuleb ka miskit muud ette võtta.»

Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse vanemteadur Elle-Mari Talivee leiab, et keskkonna teemasid kajastav lastekirjandus on väärtuslik ja noored lugejad on varmad neil teemadel kaasa mõtlema: «Minul on suur usk lasteraamatutes kujutatud keskkonna- ja loomalugudesse. Võib-olla peab neid tänapäeval lihtsalt pisut teisiti jutustama – praegusaja noored on enamasti väga ärksad keskkonnatemaatikast kinni haarama.»