Käitumisspetsialist annab nõu, kuidas manipuleerijatega toime tulla

Kas tuleb tuttav ette?

Kas teil on tulnud ette, et astute enesekindlalt ja oma oskusi usaldades uuele tööle, uude asutusse, uude perekonda või uude sõpruskonda ning teil tuleb ootamatult vastamisi seista suhteprobleemidega, millega varem pole kokku puutunud?

Kahtlus poeb põue. Stress hakkab tasapisi hinge närima. Keegi teiega kokkupuutuvatest inimestest on pidevalt meeles ja räägite temast sageli. Liigagi sageli Miks küll? Missugust mõju kõnealune inimene teile avaldab?

Isabelle Nazare-Aga, «Manipuleerijad meie seas». FOTO: Helios

Nazare-Aga kirjeldab, et tema suhe teiste inimestega on küllap laastav, kuid teie tunded mängivad siin enam rolli kui mõistuslik seletus. Selle kõige mõju on kohutav. Esialgu leiab see väljenduse teie süvenevas eneseusalduse languses. Kahtlus võimete, oskuste või inimlike omaduste osas poeb ikka ja jälle hinge. Tekib alaväärsustunne. Tekib tunne, et te ei oska enam inimestega suhelda. Seejärel ilmnevad kehalised probleemid, nagu näiteks unehäired, hingamisraskused, pea- ja kõhuvalud, nahaprobleemid ja isegi depressioon.

Nazare-Aga tõdeb, et kahjuks tuleb niisugust olukorda elus sageli ette ning see põhjustab paljudele tervisehäireid ja traumasid. Jutt käib inimestest, keda võiks nimetada inimsuhetega manipuleerijateks. «Ma ei pea silmas professionaalseid manipuleerijaid, kes on seotud reklaami, müügi või poliitikaga. Need spetsialistid kasutavad psühhosotsioloogias tuntud mõjutamis- ja veenmistehnikaid vaid ühel kindlal eesmärgil – müüa maha oma toode, tõsta käivet või võita enam hääli valimistel. Sügavad tunded lähevad siin vähe arvesse. Sügavad tunded on seevastu inimsuhetega manipuleerija strateegiline baas,» selgitab ta.

Me kõik puutume elu jooksul kokku vähemalt ühe manipuleerijaga

Juba mitu aastat on Nazare-Aga terapeudi ja koolitajana hämmastuses, et nii sageli tuleb tõdeda: inimesed tunnevad end mõne oma suhtlusringkonda kuuluva inimese tõttu halvasti ja avastavad äkitselt, et too on manipuleerija.

Statistiliselt on ilmselge, et me kõik puutume oma elu jooksul vähemalt ühe manipuleerijaga kokku. Seetõttu pidas Nazare-Aga oluliseks kirjutada raamat, et anda teavet, et et manipuleerijat ära tunda ja, mis veelgi olulisem, osata end tema eest kaitsta.

«Oleme harjunud õpetama inimestele stressiga toime tulemiseks mitmesuguseid meetodeid: sotsiaalsete oskuste arendamist, kognitiivse valdkonnaga (see tähendab väärtussüsteemide, uskumuste ning irratsionaalsete ja ebarealistlike mõtetega) tegelemist, lõdvestumist, aja süsteemset kasutamist ning täienduseks rõhutame veel une, igasuguste naudingute, toitumise, liikumise jne tähtsust. Olen siiski täheldanud, et kõik loetletud tehnikad kaotavad tõhususe, kui stressiallikaks on lähedane inimene. Probleemile on raske lahendust leida. 90 protsenti juhtudest, mil inimene on niisuguse olukorraga silmitsi seisnud, on tegemist olnud sõna otseses mõttes manipuleerijaga,» räägib ta.

Et manipuleerijaga hakkama saada, on vaja astuda kolm sammu: