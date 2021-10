Noor naine leitakse surnuna, kaelal vampiirihammustust meenutavad torkehaavad. Kas mõrvar võib olla vampiir?

«Ta peab rohkem puhkama, ja ringi kõndida võib ainult kodus. Pingutamine on keelatud,» ütles arst Adale tõsiselt otsa vaadates. «Valu vastu oopiumi, kaheksa tilka iga nelja tunni tagant. Kuna kõikidel on riiulis mingisugust oopiumitinktuuri, kontrollige, et see oleks kümneprotsendiline. Minu enda tinktuur on ohutu ja alati suurepärase kvaliteediga. Valu tundes tõmbuvad lihased kokku ja luu ei parane hästi. Vajadusel äratage ta üles, et õigel ajal rohtu anda.»

«Aitäh, doktor. Proua Pembroke soovib kirjalikku retsepti, kui te nii lahke oleksite. Ta palus mul seda tingimata küsida, sest ta pelgab, et mulle jääb annus valesti meelde.»

«Hea küll. Ma tulen kohe tagasi.»

Doktor Erikkson lahkus ja Ada tõmbas kardina eest, et aknast välja vaadata. «Issand, kui pime tal siin on. Väljas laaditakse ühte suurt neljarattalist vankrit tühjaks ja kutsar on meie tõlla mujale viinud. Ta on tänava teises otsas. Ma lähen ütlen talle, et me oleme valmis.»

Kui Ada oli läinud, tõusis Tillie püsti, et lähemalt silmitseda kamina kõrval olevat messingist söepanni. See oli suure, neljal jalal kükitava kausi kujuline ning sellel oli pikk vars, et kogu asjanduse saaks kogu täiega otse tulele panna. Söepannile oli kaunistuseks söövistatud pööriseid ja lilleõisi – milline vastandlik ilu asja juures, mis on loodud kaasa aitama inimeste kõrvetamisele. Pannis oli kolm põletusrauda. Tillie võttis igaühe puust vart pidi kätte, et neid silmitseda. Üks oli mängukaartide pada masti kujuline, teine terava otsaga ja kolmanda tera meenutas tillukest kirvest. Ta võttis uuesti terava otsaga raua ja märkas selle teral mingit söestunud ollust.

«Ei tea, kas see on kübe härra Carnegie mädasest varbainfektsioonist,» ütles Tillie iseendale.

«Karta on.»

Tillie pillas raua käest ja see kukkus kolinal tahvelkildist koldesse. Ta pööras ringi ja oleks seejuures napilt tasakaalu kaotanud, kuna üks käsi oli endiselt roiete vastu seotud.

Uksel seisis noor mees, kelle õlgadel oli hall villane pleed. Ta oli peaaegu sama kleenuke kui Tillie ise. Tal olid paksud lokkis liivakarva juuksed – sama värvi nagu olid ilmselt olnud doktor Erikksoni omad, enne kui need halliks läksid. Tema silmad olid helesinised (kuigi küllap nõriseb neistki peagi kogu värv välja), ja nende all olid sompuspruunid varjud. Noormehe põsesarnad olid teravad ja nurgelised.

«Vabandust, et ma teid ehmatasin.» Tema hääl oli ootamatult madal ja kandev.

Tillie võttis raua kiiresti üles ja pani selle söepanni tagasi. Ta punastas, kuna oli nende riistade katsumisega vahele jäänud.

«Mina olen Tom. Doktor Erikksoni poeg,» ütles noormees.