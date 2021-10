Valminud on mitmeid uusi õppematerjale eesti keele harjutamiseks

Helena Metslangi raamat «Juhend iseseisvaks keeleõppeks. Õpioskused ja keelekeskkond» on koostatud täiskasvanud keeleõppijatele pärast keelekursuse lõpetamist omandatud eesti keele oskuse säilitamiseks ja omal käel õpingute jätkamiseks. Juhend sisaldab praktilisi näpunäiteid iseseisva keeleõppe kavandamiseks, motivatsiooni hoidmiseks ja tõhusamaks õppimisvõimaluste kasutamiseks. Raamat loodi nii eesti-, inglis- kui venekeelsena ja see on pdf faili kujul leitav SIIT.