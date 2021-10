Ilmus Nassim Talebi tervameelne aforismide kogumik

Nassim Nicholas Taleb, «Prokrustese säng». FOTO: Raamat

«Prokrustese säng» on Liibanoni-USA päritolu esseisti ja õpetlase Nassim Nicholas Talebi (s 1960) tervameelne aforismide kogumik, milles ta arutleb selle üle, kuidas me langetame otsuseid maailmas, millest me aru ei saa, paljastades nii meid ümbritsevaid pettekujutelmi ja uskumusi.

Raamatu pealkiri pärineb Vana-Kreeka mütoloogiast, kus leidub lugu sadistlikust Prokrustesest, kes oma külalisi kas pikemaks venitas või lühemaks lõikas, et need tema pakutud voodisse täpselt ära mahuks. Just nii toimib Talebi hinnangul nüüdistsivilisatsioon, kus inimesed muutuvad, järgides tehnoloogia arengut, reaalsust peetakse valeks, kui see ei vasta majandusmudelitele ja intelligentsust määratletakse selle järgi, mida mõõta annab.