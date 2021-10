Cambridge’i ülikooli emeriitprofessor paljastab viis vandenõuteooriat natside kohta

Käsitus, et juhusel ei ole ajaloos kohta, et kõik toimuv on kurja plaanivate inimrühmade salasepitsuste tagajärg, on sama vana nagu ajalugu ise. Ent 21. sajandil levivad vandenõuteooriad üha laiemalt, ammutades jõudu internetist ja suhtlusmeediast ning saades kannustust «tõejärgse ajastu alternatiivsetest faktidest».