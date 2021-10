Humoorikas teos, mis tekitab isu autori teisigi raamatuid lugeda

Raamat räägib sellest, kuidas autor otsustab minna matkama Apalatši matkarajale, mis kulgeb Ameerika idarannikul Apalatši mägedes ning on üks maailma vanimaid ja pikimaid. Ma ei olnud varem kuulnud ei Bill Brysonist (kuigi teda on päris palju eesti keelde tõlgitud) ega Apalatši matkarajast (mis on päris kuulus). Mulle meeldis väga autori muhe stiil ja nüüd olen fänn! Matka ennast ma küll käsile ei hakka võtma, aga kes teab, äkki mõnele lõigule satun kunagi.

Bill Bryson, «Jalutuskäik metsas». FOTO: Raamat

Brysoni huvi Apalatši matkaraja vastu tärkas New Hampshire'i kolides, kui ta linnaäärses metsas selle tähised avastas. Mees ei olnud varasemalt nii pikka matka ette võtnud, aga tal tärkas kange soov see ligi 3500 kilomeetrit Georgia osariigist Maine'i läbi jalutada. Lugu algab ettevalmistustega: info kogumine, matkavarustuse kokku ostmine ja teekonnakaaslase otsimine. Eriti meeldisid mulle raamatu juures esiteks kõik need põnevad faktid, mis Bryson matkakirjelduste vahele pikib ja teiseks see, kuidas ta kõike huumoriga võtab. Nii on «Jalutuskäik metsas» samaaegselt hariv ja meelelahutuslik matkakirjeldus.

Paar kurvema tooniga teemat on ka, et ülearu lõbusaks ei läheks. Metsas matkates jääb muidugi hinge see, kuidas puutumata loodust aina vähemaks jääb. Apalatši raja algusega võrreldes on palju muutunud. Kadunud on mitmed taimeliigid ja suur hulk on hääbumise äärel.

Matk ise on paras väljakutse. Kohe alguses toob Bryson välja statistika, kui paljud loobuvad plaanist teha läbi kogu rada. Ka tema enda ambitsioonikas plaan saab kõvasti kärpimist. Kirjanik toob välja kõikvõimalikke ohte, mis matkal ette võivad tulla, alates karudest kuni mõrvariteni. Midagi nii ekstreemset nad siiski rajal ei koge, pigem teevad tuska vingerpussid, mida mängib ilm ja läbitud vahemaa tühisus. Maastik ei ole just kergemate killast. Palju on tõuse-languseid ja päevade kaupa metsas kõmpimine võib muutuda üsna üksluiseks. Mets ja mäed, mäed ja mets, mets, mets, mäed mäed. Rada viib otse metsiku looduse rüppe. Tsivilisatsiooniga ristub rada pigem vähe ja on palju lõike, kust rajale saamine on üsna ebamugav. Muidugi puuduvad raja äärest ka mugevused - ei majutusasutusi, kohvikuid ega poode. On askeetlikud onnid - katus ja kolm seina ja närilised. Kuigi esineb ka ebameeldivusi, õhkub siiski igalt leheküljelt matkarõõmu.