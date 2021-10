Roland Tokko soovitab raamatut, mis aitab aega võita

Mida teevad edukad ajaplaneerijad?

«Kui su tegemised seda vähegi võimaldavad, siis sea kõige olulisemate ja süvenemist vajavate tööde ajaks telefon hääletule režiimile ja pane kinni ka kõik muud segajad, nagu Facebook või e-kirjakast. Kõnedes ja kirjades on üldiselt teiste inimeste soov panna sind tegema nende jaoks kasulikke asju. Nii et tegele sellise kommunikatsiooniga alles siis, kui su enda olulised asjad on tehtud. Alati ei ole see muidugi võimalik, aga enamasti siiski on,» soovitab Tokko.

Ta mõistab ka seda, kui keeruline on ennast sundida vähem pakiliste asjadega tegelema, sest oleme ju harjunud pidevalt tulekahju kustutama. Kui see käib ka sinu kohta, siis pole sa ehk lihtsalt kunagi mõelnudki sellele, et tegelikult ei juhtu mitte midagi, kui sa kirjadele kohe ei vasta. Tokko kinnitab: mitte midagi ei juhtu.

Ta soovitab planeerida iga nädal vähemalt üks tegevus, mis sind eesmärgile lähemale aitab, ja pane see kalendrisse. Tee kõik, et see töö tehtud saaks, ehkki tulemust sa kohe ei näe. Väiksed sammud annavad kokku suure.

Tee rohkem seda, mida naudid

Tokko rõhutab, et see on oluline, sest kajastub väga selgelt sinu produktiivsuses: mida rohkem sa teed seda, mis sulle meeldib, seda kiiremini ja efektiivsemalt sa neid asju teed. Oled kindlasti tähele pannud, et kui tegeled millegi meeldivaga, ei pane tähelegi, kuidas aeg lendab. Kui oled aga sunnitud tegelema vähem meeldivate asjadega, venib aeg kohutavalt ja töö ei edene üldse. Mida vähem selliste asjadega tegelema pead, seda parem.

Ümbritse end õigete inimestega

Tokko lisab veel, et produktiivsuse kasvatamiseks ja töödeks-tegevusteks on tihti vaja oma tiimi. Kui tahad midagi olulist ära teha, on sul seda peaaegu võimatu üksi saavutada.