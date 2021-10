Õnnekoolitaja ja raamatu «88 õnnehetke» autor Dalí Getter Karat, kes korraldab novembrist 30-päevast õnnelikkuse väljakutset, selgitab, et õnn on tegelikult maailmas kogu aeg olemas. Kas me seda näeme, oleneb meist endist. Ka kõige tavapärasem tegevus võib olla õnnehetk, kui oled hetkes ja märkad selle maagilisust. Ta toob näiteks, et piparmünditee lõhn, esimene lonks kohvi, päikesekiir toas... need on kõik õnnehetked.