Zooloogi skandaalne bestseller, mida paljud teadus- ja usuinimesed pidasid algul inimesi alandavaks

«Paljas ahv» pani pool sajandit tagasi aluse evolutsioonist ja loomade, sealhulgas inimese käitumisest kõnelevate populaarteaduslike raamatute trendile. Autor kirjeldab siin otsekoheselt ja ülima detailsusega inimlooma päritolu ning tema seksuaalsuse, järglaste kasvatamise, avastamishimu, võitlemise, toitumise ning enese ja liigikaaslaste hooldamisega seotud käitumismustreid, peatudes viimaks ka meie suhetel teiste loomaliikidega – ning näidates, et inimene on kogu oma erakordsusest hoolimata ennekõike siiski ahv, kelle kõige keerukamaidki käitumismustreid kujundavad eeskätt päritolu ning loomalik ellujäämis- ja paljunemistung.

Teos, mida paljud teadus- ja usuinimesed pidasid algul skandaalseks ja inimesi alandavaks, mõjub tänapäevalgi värskelt, aukartusetult ja kainestavalt. Seda on tõlgitud kümnetesse keeltesse ja müüdud enam kui 12 miljonit eksemplari.

Desmond Morris (snd 1928) on inglise zooloog, etoloogia ühe alusepanija Niko Tinbergeni õpilane ja kolleeg. Ta on töötanud nii Oxfordi ülikoolis kui ka Londoni zooloogiaseltsi imetajate kollektsiooni kuraatorina. Ta on kirjutanud loomadest ligi poolsada raamatut ning leidnud tunnustust ka nendest kõnelevate telesaadete ja filmide tegijana.