Helsingi raamatumessil esitletakse Jaan Kaplinski 600-leheküljelist valikkogu

Eesti programmi raames esitletakse messil Jaan Kaplinski kogu luuleloomingut haaravat mahukat, 600-leheküljelist valikkogu «Ilta tuo takaisin kaiken» (Õhtu toob tagasi kõik). Eestikeelsed luuletused Kaplinski kuuekümneaastaselt loometeelt on soomendanud Anja Salokannel ja venekeelsed Pauli Tapio. Põhjaliku eessõna kirjutas Märt Väljataga ja raamatu andis välja kirjastus Kustannusliike Parkko. Messil vestlevad Kaplinski loomingust tema tõlkija ja kauaaegne sõber Juhani Salokannel, kirjandusteadlane Mart Velsker ning valikkogu tõlkijad. Jaan Kaplinski loomingul on Soomes palju austajaid, talt on soome keeles ilmunud üle kümne teose, kuid enamik viimase 40 aasta luuletustest olid seni tõlkimata. Uue valikkoguga saavad soome lugejad tervikpildi Kaplinskist kui luuletajast.

Apteeker Melchiori sarja seitsmenda raamatu tõlget «Apteekkari Melchior ja Pilatuksen evankeliumi» (kirjastus Into) tutvustab messil Indrek Hargla. Kõik Melchiori sarja raamatud on soomendanud Jouko Vanhanen ja need on lugejate seas väga populaarsed. Kevadel ilmunud seitsmes raamat oli märtsis ja aprillis pikalt Soome raamatupoodide ja raamatukogude edetabelite tipus.