Kas rotid on seltsimehed? George Orwelli «Loomade farm» ilmus koos Urmas Nemvaltsi illustratsioonidega

Ja pidage meeles, seltsimehed, et teie meelekindlus ei väärataks. Mingi väide ei tohi teid teelt eksitada. Ärge kunagi kuulake, kui teile öeldakse, et inimesel ja loomal on ühised huvid, et ühe hüvang on ka teiste hüvang. See on vale. Inimene ei teeni kellegi teise huve peale iseenda. Aga meie, loomade vahel valitsegu võitluses täielik solidaarsus, ülim seltsimehelikkus. Kõik inimesed on vaenlased. Kõik loomad on seltsimehed.»

Urmas Nemvaltsi illustratsioon George Orwelli «Loomade farmis». FOTO: Urmas Nemvalts/ Illustratsioon raamatust

Sel hetkel puhkes kohutav möll. Samal ajal kui Major rääkis, olid neli suurt rotti urust välja roninud ja istusid teda kuulates tagajalgadel. Äkitselt olid koerad neid märganud ja ainult kibekähku urgu sööstes õnnestus rottidel oma elu päästa. Major tõstis vaikust nõudes sõra.

«Seltsimehed,» ütles ta, «me peame ühes asjas kokku leppima. Kas metsloomad, nagu rotid ja jänesed, on meie sõbrad või vaenlased? Korraldagem hääletus. Ma esitan koosolekule küsimuse: kas rotid on seltsimehed?»

Hääletus viidi kohe läbi ja valdava ülekaaluga soostuti, et rotid on seltsimehed. Ainult neli hääletajat oli eriarvamusel, kolm koera ja üks kass, kelle kohta selgus tagantjärele, et ta oli hääletanud mõlema variandi poolt. Major jätkas:

«Rohkemat mul polegi öelda. Ma lihtsalt kordan, ärge kunagi unustage oma kohust olla vaenulik inimese ja kõigi tema tegemiste suhtes. Kes iganes käib kahel jalal, on vaenlane. Kes iganes käib neljal jalal või lendab, on sõber. Samuti pidage meeles, et inimese vastu võideldes ei tohi te tema sarnaseks saada. Isegi temast jagu saades ärge võtke ta pahesid üle. Ükski loom ei tohi elada majas ega magada voodis, kanda riideid ega tarbida alkoholi, suitsetada tubakat, puutuda raha ega äritseda. Kõik inimese harjumused on pahelised. Aga eelkõige ei tohi ükski loom omasuguseid türanniseerida. Olgu nõrgad või tugevad, nutikad või naiivsed, me oleme kõik vennad. Ükski loom ei tohi kunagi teist looma tappa. Kõik loomad on võrdsed.