Rain Resmeldt Uusen: meil on ühiskondlikult juurdunud uskumus, et enda hädasid tuleb teiste peal välja elada

Mis on Sulle teise poole juures oluline?

See on muidugi miljoni euro küsimus. Kui vaid oskaks seda üheselt lahti mõtestada, isegi kui enda sees on see teadmine ju olemas. Kui püüda oma ootuste rägastikus sumbata, on minu jaoks oluline eelkõige karakter — et mul oleks sellelt inimeselt midagi õppida, mingi positiivne väljakutse, leidmaks ühist pinnast, kust hakata koos edasi kasvama ja arenema. Osalt tahaksin öelda, et kokku kasvama, aga tegelikult tundub mulle, et eraldi isiksustena, aga vabatahtlikult oma aega jagades on ka suhe elutervem, et selles on rohkem õhku. Olen varasemalt klammerdumise tunnet kogenud ja seetõttu usun aina enam pigem individuaalsusesse. Aga erisused ja teekonnad peavad olema teineteist kuidagi maagiliselt, aga vahel ka teadlikult täiendavad ja toetavad. Ma ei otsi teises iseennast, vaid hingelise arengu potentsiaali.

Nii palju filosoofilisema poole pealt. Puht praktiliselt on mulle oluline usutavus — et teod ja sõnad läheksid kokku. See puudutab kestvust, usaldust, mida ei saa kunstlikult luua või ehitada, vaid mis kas tekib või lõheneb. Ma ei taha igapäevases elus pärida või kõhelda, vaid arutleda ja koos kogeda.

Olen oma loomult laisk hedonist ja teinud palju tööd selleks, et olla teadlikult aktiivne ning püsivalt oma keha ja vaimu eest hoolt kanda. Ootan ka partnerilt valmisolekut elada aktiivselt ja avastuslikult, sest kindlasti ei taha ma olla suhtes, kus me päevad ära vedeleme. Teadlik laisklemine on okei ja seda tuleb aeg-ajalt teha, aga üldjoontes pooldan ma sotsiaalset, aktiivset ja avastuslikku elustiili. Sellist «jah, proovime!» vaibi. Ka mina vajan vahel oma koopast väljatirimist, seega ma ei taha päevad otsa olla suhtes ainus cheerleader.

Ja lõhn on oluline. Ma olen sellest nüüdseks aru saanud, et inimese naturaalne lõhn ei peta. Selles on mingi geneetiliselt ja biokeemiliselt kodeeritud teadmine, et kui mulle partneri lõhn sobib ja mind ergutab ning käivitab, võin ma paljude muude ootuste või eelduste osas teha korrektiive ja leppida.

Millega peab arvestama mees, kes läheb Sinuga kohtingule — kas paned ta trenni tegema?