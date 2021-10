Miks isateemad meestele tuska valmistavad ja kuidas oma pojaga hea suhe luua?

Mõned mehed püüavad terve elu isale midagi tõestada ja pole harvad juhud, kus isa lihtsalt vihatakse

Trofimov sõnab, et enesekindlad mehed kasvavad neist poistest, keda isa on toetanud, julgustanud oma teed käima ja vajalikul hetkel tunnustanud. Isa-poja vahelise kontakti hoidmisel ja tugevdamisel on tunnustamine ülioluline.

«Lõpp on algus. Julgus elada iseendana» Tiit Trofimov FOTO: Raamat

Ta toob ka välja, et väga paljudel täiskasvanud meestel on raske oma isaga nendel teemadel rääkida. Ta soovitab, et kui on teada, et jutuajamine isaga ei viiks kuhugi ja vaid halvendaks suhteid, võib seda teha terapeudi abiga energeetilisel tasandil. Spetsialist aitab läbi viia dialoogi, kus saad isale välja öelda kõik, mida sa tunned, mida sa vajad ja millest sul on puudu olnud. Teraapia eesmärk on vabastada viha ja kurbus ning jõuda tänutundesse.

Trofimov on palju näinud, kuidas pärast teraapiaseansse hakkavad suhted ka füüsilisel tasandil paranema. Samasugusel seansil saab läbi lõigata ka köidikud (või kombitsad, ükskõik kuidas sa neid ette kujutad), mis sind su vanematega seovad ega lase sul oma elu vabalt elada. Mõnikord on just ema see, kes täiskasvanud lapsi lahti ei lase ja energeetiliselt enda küljes hoiab.

Trofimov sõnab, et köidikute läbilõikamist ei pea pelgama, sest armastust ei saa niimoodi läbi lõigata. Oluline on seda teha tänutundes. Täna ema või isa selle eest, mis ta sinu heaks on teinud, ka kõikide õppetundide eest, ja lõika nii visualiseerides kui oma füüsilist keha tunnetades need kombitsad läbi. Kui sa selle ära teed, muutub palju. Kui tunned, et esimese korraga ei õnnestunud, võib seda teha mitu korda. Sa tajud, kas see toimis või ei toiminud.

Et isa-poja suhted oleksid algusest peale head ja terved, tuleks isa initsiatiivil isa-poja vestlusi pidada kogu aeg, juba sellest ajast peale, kui laps sünnib