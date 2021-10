Nädalavahetusel läks pidu pikale? See lihtne harjutus aitab pohmelli ravida vaid mõne minutiga

Wim Hof annab raamatus «Wim Hofi meetod» nõu, kuidas kasutada külma ja teadlikku hingamist, et olla terve. Hingamisharjutused, mis aitavad toime tulla kehas olevate kahjulike ainetega, aitavad tegelikult isegi pohmelli puhul. Hof selgitab, et pohmaka väidetavaks raviks on kõikvõimalikke tablette, pulbreid, segusid ja muud säärast, aga ükski neist ei ole sama tõhus kui 20–25 minutit minu hingamisharjutusi.