Anna endale need kolm lubadust, et elada elutervemalt

Siin on kolm lubadust iseendale.

Esimene lubadus: Valin oma sõnu hoolikalt

Walsberg selgitab, et valida oma sõnu on mõistmine, et sa oled võlur ja sinu sõnad on maagilised loitsud. Seega ole aus niipalju kui vähegi võimalik. Väljenda, mida sa tõesti usud. Räägi, mida sa mõtled ja mõtle, mida sa räägid aga pea aru, et kõigile kõike pole ka vaja rääkida. Ära räägi kuulujutte ega kedagi taga. Külva sõnadega hoopis inspiratsiooni, selgust, positiivsust ja huumorit.

Teine lubadus: Ma olen vaba eeldusest ja oletustest!

Meil kõigil on välja kujunenud oma maailmavaade ja veendumused. Meil on kujunenud arusaam, mis on «normaalne» ja mis mitte. Mis elementaarne, mis iseenesest mõistetav ja mis ebanormaale? Walsberg rõhutab, et miski pole iseenesest mõistetav! Teine inimene võib seda hoopis teistmoodi mõista!

Ära eelda, et sa said kõigest õigesti aru. Leia endas julgus küsida küsimusi, kas ikka said!

Kolmas lubadus: Ma annan endast alati parima