Nukuteatrilegend Helle Laasi 80. sünnipäeva puhul ilmub raamat, mis põhineb Helle mälul ja mäletamisel

Helle Laas mängib 80. sünnipäeval enda kirjutatud ja lavastatud nukulavastust «Tsuhh, tsuhh, tsuhh...». Seejärel esitletakse elulooainelist raamatut, mille on Hellega vestluste põhjal omanäoliselt teoseks vorminud Kaja Kann.

Eesti Noorsooteater pakkus Helle Laasile elulooraamatu mõtte välja ning Helle soovil sai kirjutajaks Kaja Kann ning formaadiks tavapärasest erinev lähenemine näitleja eluloole. Kannu sõnul on raamatul kaks autorit – Helle Laas, kes kõike seda elas, ja Kaja Kann, kes selle kirja pani. Tegemist ei ole elulooraamatuga, pigem mälestuste ja kujutluste pilvega, kus põimuvad fiktsioon ja dokumentaalsus, elu ja teater.

«Raamat põhineb Helle mälul ja mäletamisel,» ütles Kann. «Helle Laas on eluaeg olnud vaba radikaal!»

«Helle Laasi taoline näitleja on iga teatri jaoks suur õnn,» ütles Eesti Noorsooteatri juht Joonas Tartu. «Meil on selline näitleja – Helle Laas – kelle suurus paistab pärast iga etendust vaimustunud lapsesilmadest. Helle on ka sillaks, mis ühendab nukuteatrikunsti ajalugu ja tänast päeva.»