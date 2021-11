Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab raamatut, mis aitab tuua ellu suuremat tasakaalu

Raamatust leiab 21 tervist toetavat teemat koos praktiliste harjutustega, mida Segal on valinud välja nende küsimuste hulgast, mida tema raviseanssidel kõige sagedamini esitatud on – näiteks kaalu kaotamisest, suhete parandamisest, kaotusvaluga toimetulekust ja paljust muust. Teos räägib enesetervendamisest, mille kaudu saab igaüks õppida iseennast ja oma elu väärtustama ning tooma sellesse suuremat tasakaalu.

Dr Emoto avastas, et meie emotsioonid mõjutavad veekristalle. Negatiivsed mõtted moodustasid tuhmide värvidega ja ebaterved kristallid. Samal ajal, kui positiivsed mõtted tagavad helgeid kristalle. Kolm neljandiku meie kehast on vesi, siis meie enda mõtted, sõnad ja tunded mõjutavad immuunsüsteemi kas toetavalt või hävitavalt.

Kivistik selgitab, et kui lased millelgi oma elust minna, olgu see siis vana tõekspidamine, kehakaal, emotsionaalne rahulolematus, suhe, maja või eluviis, on sul võimalus oma igapäevaellu vastu võtta uus inimesi, võimalusi, armastust. Vabaks laskmine on küpsemise ja edasiliikumise tähtis ja sageli raske osa.