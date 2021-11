Paavo Kangur korruptsiooniraamatust: et see ei jääks tuimaks Keskerakonna pahategude nimekirjaks, siis läksin aegade algusesse

Ka Tallinna transpordiameti liiklusteenistuse liikluskorralduse osakonna juhataja Vello Lõugase puhul tõestati ära, et mees võttis altkäemaksu, kuid mitte otse vaid valdavalt kolmandate osapoolte vahendusel. Paljudel juhtudel võiks öelda, et oli skeemitamine ja uurimise käigus tuletati altkäemaks ehk siis on tegemist tuletatud korruptsiooniga.

Toon veel ühe näite maadevahetuse protsessis. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo tahtis osta korterit pealinnas. Tema kätte jäi korteri võti ja ta käis korterit koos peika ja ilma peikata kaemas mõttega, et äkki ostaks. Aga ta ei ostnud aga süüdistuses ja kohtuotsuses jäi kõlama mõtte, et äkki ta mõtles või lootis võtta altkäemaksu või lausa elas ja kasutas nimetud pinda. Tuiksoo ütles kohtus oma viimases kõnes, et ta ei redutanud nelja sisustamata betoonseina vahel.

Seda ma nimetaksin tuletatud altkäemaksuks. Marineeritud seente hulka on pandud nii palju porgandit, et ei saagi aru millega tegemist. Kas seened porgandiga või vastupidi.

Prokurörid ütlevad, et peitkuritegude uurimine on keeruline ja süüdlased peidavad jälgi?

Toon veel ühe näite. Tõenäoliselt ka Tallinna abilinnapea Vladimir Panovi juhtumi puhul on tegemist tuletatud altkäemaksuga. Panov müüs oma firma aktsiaid ja süüdistuses oli oletus, et müügihinda on peidetud altkäemaks tuleviku teenuste eest.

I X p e a t ü k k ABILINNAPEA VLADIMIR PANOVI JUHTUM

Tallinna abilinnapea Vladimir Panov ja endine kaitsepolitseinik Priit Tikerpe võeti 4. märtsil 2003 kell 15.30 notaribüroost väljumisel altkäemaksu kahtlusega vahi alla. Tegemist ei olnud tavalise vahistamisega, vaid avalikkusele mõeldud poliitetendusega, mis toimus telekaamerate ja fotoaparaatide ees. Toimunule lisas pipart, et härra Priit Tikerpe oli kohtunik Merle Partsi uus abikaasa. Merle Partsi eksabikaasa aga oli uus tõusev täht ja peaministrikandidaat Juhan Parts. Värvikas šõu näitas, et „valgetel jõududel“ on teravad hambad ja võimuvõitlus on Eestis karm. Endine Haabersti linnaosa vanem, Tallinna abilinnapea Vladimir Panov oli kandideerinud Keskerakonna nimekirjas riigikogusse ja kogunud korralikult hääli, 1022 häälega oli ta oma valimisringkonnas neljas Vilja Savisaare, Vladimir Velmani ja Lauri Laasi järel.

Kuid see polnud tol hetkel tähtis, küll aga asjaolu, et härra Panov oli edukalt sisenenud Kakumäe veeärisse ja seejärel oma osaluse müünud.

Ärimees Andres Davõdovi firma Infestus OÜ ostis Vladimir Panovilt tema 40protsendilise osaluse firmas Apollo Baltic 2001. aasta suvel 600 000 krooni eest ära. Abilinnapea Vladimir Panovi juhtum 131 Sellest rahast pool maksti kohe ja teise poolega võis kaasneda eeldus ja suulised lubadused, et magusas ja arenevas Kakumäe elupiirkonnas hakkab kanalisatsiooni ja veevõrke välja ehitama ainult Apollo Balticu järglane Kakumäe Võrgud OÜ. Keskkriminaalpolitsei kahtlustas, et firma müügihinda oli sisse peidetud altkäemaks kõrgele linnaametnikule. Selle väite tõestuseks oleks lisaks oletustele võinud olla ka majandusanalüüs, sest tavaliselt maksavad ettevõtted umbes viie kuni kümne aasta kasumi. Kokku omandas Davõdov 60protsendilise osaluse firmas Apollo Baltic.

Loomulikult puudus Edgar Savisaarel selle asjaga oluline seos. Veevärgitehing toimus ajal, kui Tallinnas oli võimul Res Publica suursponsori Tõnis Paltsi juhitud linnavalitsus. Ka Priit Tikerpe oli varemgi sattunud keskkriminaalpolitsei märklauale muude pattude eest. Samuti oli Davõdovit juba varem kinni peetud seoses Eesti Maapanga pankroti ja muude asjaoludega. Edgar Savisaar oli nupukas inimene ja sai kiiresti aru, milles asi. Kuna Panov on uurimise all, siis ei anna president Rüütel talle kui valimiste võitjale õigust valitsust moodustada. Üks neist, kes suhtus Savisaare persooni mõõduka positiivsusega, oli reformierakondlasest abilinnapea Rein Lang. Nagu astuks majast välja ja lillepott kukub pähe, kommenteeris Rein Lang tunnet, mis teda valdas Panovi vahistamisest kuuldes.

Loos toimus järgmine areng kaks nädalat hiljem, kui 28. märtsil peeti Tallinna südalinnas liikluseeskirja rikkumise eest kinni 36aastane ärimees Jaanus Paas, kes pakkus teda peatanud kahele politseinikule altkäemaksuna 500 krooni, et vältida juhtumi protokollimist. Siinkohal tuleb nentida, et Jaanus Paas oli just selle firma juht, kellel oli Kakumäel tekkinud terav, kähmluseni läinud veevaidlus Kakumäe Võrkudega ehk siis Andres Davõdovi ja Priit Tikerpega. Härra Paasi eksimus pakkus suurt huvi ka kaitsepolitseile, kes pidas Paasi kinni altkäemaksu andmises kahtlustatavana teisipäeval, 8. aprillil 2003 ja lasi paar päeva hiljem vabadusse. Kuna Paas oli ennast altkäemaksu andmises süüdi tunnistanud, kahetsenud ning tal oli kindel elu- ja töökoht, ei pidanud uurija vajalikuks teda edaspidi vahi all hoida ning kohaldas tema suhtes tõkendina allkirja elukohast mittelahkumise kohta, selgitas kaitsepolitsei komissar Henno Kuurmann ajakirjandusele.

* Ka Jaanus Paas olla tahtnud osta Kakumäe Võrke ehk Apollo Balticut ja nimetas ametlikku ostuhinda, kokku 1,4 miljonit krooni, naeruväärselt madalaks.

** Jaanus Paasi väide toob asjasse uue tõe, et Apollo Balticu kontrollpaki hind oli nii madal, et see ei saanud sisaldada altkäemaksu.