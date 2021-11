10 kaarti, mis räägivad globaalpoliitikast kõik, mida teadma pead

Raamat loob konteksti, mis poliitreportaažidest sageli puudub: kuidas nende riikide füüsilised omadused mõjutavad nende tugevust ja haavatavust ning nende juhtide otsuseid. Mida tähendab see, et Venemaal peab olema merevägi, aga on ka kuus kuud aastas külmunud sadamad? Kuidas mõjutab see Putini käitumist Ukrainas? Kuidas piirab Hiina tulevikku tema geograafia? Miks ei ole Euroopa kunagi ühtne? Miks ei saa Ameerikasse kunagi sisse tungida?