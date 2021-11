Optimistlik ja väga tempokas ulmepõnevik, millest ei puudu ka südamlikkus

Ryland Grace on meeleheitliku päästemissiooni ainus ellu jäänud liige. Kui tema ebaõnnestub, hukkub kogu inimkond ja planeet Maa. Aga praegu ta seda ei tea. Ta ei mäleta oma nimegi, rääkimata oma ülesandest või sellest, kuidas seda täita. Ta teab ainult seda, et on väga, väga kaua maganud ning ärganud nüüd miljonite kilomeetrite kaugusel kodust, seltsiks ainult kaks laipa. Ta meeskonnakaaslased on surnud, mälu hakkab vaevaliselt taastuma ja tema ees seisva ülesande võimatus üha selgemaks saama. Kuid tänu ootamatule liitlasele näib tal siiski olevat võimalus.

Raamat on olemuselt ulmepõnevik ja hard sci-fi kaks ühes, sest füüsika on võimalikult realistlik. Programmeerijana töötav Weir on korralik astrofüüsika- ja orbitaalmehaanika nohik ja pidas selle kirjutamisel nõu vastavate inimestega (keda ta ka tänusõnades tänab). Autor tahtis, et lugu oleks tema loodud tingimustes võimalikult realistlik. Mul on hea meel, et lugesin seda eestikeelses tõlkes, sest originaaltekst oleks üsna keeruline. Samas on ta ühes intervjuus naljatanud, et teda enam ei solva kui lugejad osad leheküljed vahele jätavad, sest see tähendab et nad usaldavad tema füüsikat. Tehnilistele detailidele vaatamata ei kuku «Ave Maria» selle infotulva all kokku, sest peategelane lahendab jooksvalt tekkivaid probleeme, kaotamata lootust. Sarnaselt Mark Watney tegutsemisele «Marslases» on see tempokas ja optimistlikus võtmes kirjutatud põnevik.