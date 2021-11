Ilmunud on David Vseviovi uus raamat «Onu Moritza sõnaraamat»

«Onu Moritza sõnaraamatut» võib nimetada ilukirjanduslik-dokumentaalseks fiktsiooniks, milles segunevad reaalsus ja väljamõeldis. Tegemist on David Vseviovi perekonnasõbra «onu Moritza» koostatud ning juhuslikult ja tagantjärele autori kätte sattunud niinimetatud sõnaraamatuga, mille eesmärgiks oli jagada Davidile õpetussõnu ja tegutsemisjuhendeid tulevikuks. Millistest valikutest «onu Moritz» seejuures lähtus, on raske öelda, kuid valdavalt on tema õpetussõnade aluseks isiklikud läbielamised ja kogemused. Need läbielamised ja kogemused moodustavadki raamatu mitmekümnest loost koosneva paleti.

Autori sõnul on tagantjärele võimatu öelda, millal Moritz sõnaraamatu koostamist alustas. «Ma mäletan ainult seda, et kord, kui ta oli just lõpetanud oma kaksikvenna kirumise, ütles ta mulle usalduslikult ja tähendusrikkalt, et tarkus ei kasva puu otsas ning et olemasolevatest allikatest hariduse omandamiseks ei piisa, ning ta on just nimelt minule mõeldes alustanud suure missioonina tõeliselt ammendava seletava sõnaraamatu koostamist. Seejuures, rõhutas Moritz, pole tegu mitte tavapäraste kuivavõitu seletustega, vaid õpetlike ning suures osas isiklikult kogetud lugudega.»