Sõle raamatukogu uuenenud õmblustuba pakub avaramaid võimalusi

Raamatukogus on võimalik kohapeal sirvida ja koju laenata eesti- ja venekeelset õmblemisalast kirjandust. Näiteks saab laenata venekeelset käsitööajakirja Burda ning soomekeelset ajakirja Ottobre Design, mis keskendub eelkõige laste- ja noortemoele. E-raamatukogust OverDrive leiab laia valiku võõrkeelseid õmblemis-, käsitöö- ja sisustusalaseid raamatuid ja ajakirju. Näiteks saab laenata riiete parandamise raamatuid «Mending Matters» ja «Wear, repair, repurpose» ning käsitööajakirju Mollie Makes, Love of Quilting, Inspirations jpt.

2016. aastal avatud õmblustuba on tallinlaste hulgas populaarne. Õmblustuba kasutatakse sageli kodutekstiilide väljalõikamisel ja õmblemisel. Viimastel kuudel on õmblustoa avastanud noored, kes kasutavad ruumi oma moekollektsiooni tegemisel. Kuna teenus on menukas, siis tuleb selle kasutamiseks aeg eelnevalt kokku leppida kas raamatukogus kohapeal, e-posti aadressil sole@tln.lib.ee või telefonil 601 9153. Õmblustuba on kasutamiseks vaid isiklikul otstarbel õmblemiseks. Raamatukogus, sh õmblustoas tuleb kanda maski ning õmblustuba saab kasutada COVID tõendi esitamisel.