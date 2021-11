Desserdikunsti austaja ja koolitaja Olga Kaju raamat õpetab kodust kondiitrikunsti

Olga Kaju, «Kondiitrikunst sinu köögis​». FOTO: Raamat

See on raamat igaühele, kes soovib valmistada maitsvaid ja põnevaid kondiitritooteid – olgu need siis keerulised mitmeelemendilised tordid, maailmakuulus klassika, modernsed minidesserdid või lihtsalt mõnusalt rikkalikud küpsised. Siit leiab endale midagi nii kondiitrimaailmas esimesi samme astuv algaja kui ka edasijõudnud kondiitrikunsti huviline.

Nende kaante vahele on koondatud ligi 80 desserdi ja olulisema kondiitritoote retsepti. Ent tegemist pole pelgalt retseptide kogumikuga, vaid abimehega, mis aitab paremini mõista, mida ja miks on köögis vaja silmas pidada, et valmiks tõeliselt kaunis ja isuäratav dessert. Raamatus tutvustatakse ka toorainet ja töövahendeid ning jagatakse mitmesuguseid nippe, näpunäiteid ja sammhaaval õpetusi. Eraldi peatükki on koondatud nende elementide baasretseptid, mida võiks iga kondiitrihuviline osata – keedutainas, šokolaadikreem, lehttainas, keedukreem, besee jne. Just nendest elementidest moodustuvad põnevad tervikdesserdid, mille retseptid on raamatu lõpuosas.

Olga Kaju on tulihingeline desserdikunsti austaja ja koolitaja, samuti magustoidu suunitlusega toidublogi Kaju Köök perenaine. Ta on õppinud mitme meisterkondiitri käe all nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks koolitustele Eestis, millega ta alustas 2015. aastal ja mis on üha populaarsemaks muutunud, on ta teinud koolitusi ka Soomes.

Kaare Sova, kes jäädvustas selle raamatu fotod, on ametilt toidufotograaf ja -stilist. Oma esimese toidufoto tegi Kaare 2009. aastal ja sestpeale on ta pidevalt täiendanud oma teadmisi ning lihvinud oskusi toiduvalmistamise, -stilistika ja -fotograafia vallas. Kõige rohkem naudib Kaare just dessertide pildistamist, sest ta on ka ise kondiitriks õppinud.