Meie maailm ei ole naistele mõeldud. Tagajärjed on kohutavad

Meie tänase maailma on kujundanud mehed ja meeste jaoks. Seetõttu kiputakse teist poolt inimkonnast — naisi — tähelepanuta jätma. Põhjuseks on andmelünk, millele lisandub vaatamata kõigile tõenditele endiselt valitsev seisukoht, et mehed on inimkonna standard. Naiste tualettruumi ukse taga looklev saba, kontoriruumide jäine temperatuur, ekslikult määratud ravimidoosid – meie maailm ei ole naistele mõeldud ning sellel võivad naistele olla koguni fataalsed tagajärjed.