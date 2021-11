Marianne Mikko, «Naise koht». FOTO: Raamat

Eesti naised said valimisõiguse rohkem kui sada aastat tagasi enne rootslannasid ja ameeriklannasid. Täna, 21. sajandil on Eesti naise olukord võrreldes oma lääne sõsaratega vabaduste mõttes siiski kehvem. Kõige ilmekamalt avaldub see piiratud majanduslikus iseseisvuses. Hoolimata naiste kõrgemast haridustasemest on naisi näiteks ettevõtete juhtkondades jätkuvalt vähe. Mõndagi märkimisväärset on sajandi vältel küll muutunud ja näiteks poliitikas osaleb naisi tunduvalt rohkem, kuid praegugi võib täheldada koolis tüdrukutele poistega võrreldes kõrgemaid nõudmisi, tööturul soolist palgalõhet, samamoodi ei näita kadumise märke ei lähisuhtevägivald ega Rakvere raipena vohavad soostereotüübid. «Naise koht» on kirjutatud naistele ja meestele, et me kõik saaksime naiste õiguste nimel õigel hetkel sekkudes olukorda muuta.

***

Ega sa feminist ei ole?

Millegipärast huvitavad naised mehi palju rohkem kui mehed naisi. Virginia Woolf

Nii küsiti sajandi alguses Hollywoodi tähelt ja Oscariga auhinnatud näitlejatarilt Nicole Kidmanilt, kes vastas rahulikult, et jah, olen küll. Edasi ei osanud ajakirjanik enam midagi küsida. Sedasama seost feminismiga on erineva häälevarjundiga päritud miljonitelt naistelt. Nahavärvist hoolimata on selle küsimuse esitanud enamasti mehed, kelle häälest kostab kas suurem või väiksem põlgus. Küsimuse eesmärk paistab olevat heidutus, et sundida naist eitavalt vastama. Ma ei teagi, mis teeb inimesi feminismi puhul kartlikuks. Võib-olla on selleks hirm iseseisva naise ees. Kirjutas ju Mary Wollstonecraft 18. sajandi lõpus prohvetlikult: «Tugevdage naise mõistust seda avardades, ja see on pimeda kuulekuse lõpp, kuid kuna võim otsib alati pimedat kuulekust, siis teevad türannid ja sensualistid õigesti, et hoiavad naisi pimeduses, sest esimesed tahavad ainult orje ja teised mängukanne.»

Eriti teravalt astub Wollstonecraft just Rousseau vastu, kes pidas naisi meestega võrreldes alamaks sooks. Mõistagi polnud Rousseau ainuke. Pigem oli Wollstonecraft üks väheseid julgeid, kes Prantsuse revolutsiooni aegu õigustas just naiste õiguste eest seismist ja isegi võitlust naiste õiguste nimel. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste deklaratsioon sündis üle 150 aasta hiljem. Kui me 21. sajandil arvame, et roheline maailmavaade on jumala okei, siis miks ei kandu see üle ka feministlikule mõtteviisile? Ühed vaatavad maailma läbi keskkonna prisma, teised naise vaatevinklist. Kuidagi veidraks jääb arusaam, et roheline maailmavaade on järgimist väärt, aga feministlik maailmavaade on midagi ohtlikku. Vaat et saatanast: «kolm naist koos, kurat neljandaks» teab vanarahvas öelda.