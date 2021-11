Marek Vahula: rikutud inimeste päralt on maailm ja seda tõde ma kuulutangi

Õnne juurde minekuks hakkasin ma varakult iseseisvalt kõndima, et teda leidma hakata. Ise tahtsin olla täht ja sedasi sai õnneotsijast see, kes parimaid hetki enda jaoks leida soovis, seda nii elust kui enesest kui elust enesest. Head otsides enese jaoks, jõudsin juba varakult oma elu esimeste tähtsündmuste juurde välja ja õnnemaania iseenda põues ei jätnudki mind enam maha ka edaspidi. Vahel tundub mulle senimaani, et õnnetähe all sündinud olen, kuid õnn ei tulnud peaaegu, et mitte ühtegi korda ise minu juurde. Ikka olin maise tema juurde teel ja ei jätnud ega jäta teda senini juurde otsimata. Tahtmine olla ise keegi ja täht parimate eluhetkede seas sündis varajases üksinduses ja see mind hakatuseks valmis vormiski. Selleks õnneotsijaks, kes aina lisa tahtis juurde ja kelle jaoks õnnehelk silmades oligi erinevaid tähti täis. Neid viimaseid, milleta ma juba varakult oma elu ette ei kujutanud ja ilma milleta ma ei saa senini hakkama. Iseendalt midagi küsides, jään vahetevahel ka vastuseid endale võlgu, kuid väga laias laastus olin iseenda esimene vormija õnneotsijaks kohe kindlasti. Ootavalt ja otsivalt oli just suur üksinduse hetk see, mis mind kord elutaeva tähtede poole vaatama pani ja sealt hakkasingi kohe ka varakult ühteteist leidma.